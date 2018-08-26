Швейцарские студенты построили гибрид скутера, велосипеда и электрокара

Швейцарские студенты построили уникальное транспортное средство, получившее название Bicar. Средство передвижения представляет из себя гибрид скутера, электромобиля и велосипеда.

Данный автомобиль пока не имеет аналогов в мире. Bicar получил одноместный салон и только три колеса. Создание эксклюзивного транспортного средства занимались студенты Цюрихского университета. Задумка разработать уникальный транспорт появилась три года назад, но воплощать ее в жизнь начали только в 2018 году. Ряд швейцарских транспортных фирм уже заинтересовались творением цюрихских студентов. В настоящее время разработчики ищут спонсоров, чтобы начать серийное производство проекта, а также хотят получить одобрение от ЕС.

По всей видимости, Bicar будет использоваться в каршеринговых службах. Предельная скорость уникального транспорта составит 45 км/ч. Кабина Bicar, несмотря на компактные размеры, способна защитить от дождя и снега, благодаря чему Bicar можно использовать в городском потоке круглый год.

Дмитрий Павличко