«Грязный дневник»: СМИ узнали правду о борьбе за детей Анжелины Джолли и Брэда Питта

Мнения

«Грязный дневник»: СМИ узнали правду о борьбе за детей Анжелины Джолли и Брэда Питта

Журналисты разоблачили предположения «жёлтых» заголовков.

Очередной развод: AliExpress обманывает россиян фейковой акцией

От редактора

Очередной развод: AliExpress обманывает россиян фейковой акцией

Когда не приходит товар, покупатели расчитывают на возврат средств, но сейчас надеяться не на что.

Сюжеты:

Леонардо Ди Каприо пришёл на вечеринку без Камилы Моррроне Жертва анорексии: Юлия Савичева призналась, что при росте 160 см она весила 38 кг В Сети рассказали об отвратительном поведении Бузовой после выступления Восемь спален и два бассейна: Кейт Уинслет похвасталась домом за 3,5 млн. фунтов стерлингов Автомобиль мечты: Канье Уэст подарил Ким Кардашьян новый внедорожник Недостаток мужского внимания у Седоковой замечают сами мужчины Тайна ужасного шрама: Кейт Миддлтон перенесла операцию на голове «Грация бегемота»: Собчак соблазняет поклонников «горячим» танцем Месть разлучнице: Дженнифер Энистон поможет Брэду Питту вернуть детей «На всё воля Аллаха»: Кадыров отказался соболезновать смерти сенатора Маккейна Джигурду в детстве выгнали из хора за отвратительное пение «Похожа на трансвестита»: Алёна Водонаева нарвалась на волну критики из-за нового образа
| | Швейцарские студенты построили гибрид скутера, велосипеда и электрокара

Швейцарские студенты построили гибрид скутера, велосипеда и электрокара

Сегодня, 11:38

Швейцарские студенты построили уникальное транспортное средство, получившее название Bicar. Средство передвижения представляет из себя гибрид скутера, электромобиля и велосипеда.

Данный автомобиль пока не имеет аналогов в мире. Bicar получил одноместный салон и только три колеса. Создание эксклюзивного транспортного средства занимались студенты Цюрихского университета. Задумка разработать уникальный транспорт появилась три года назад, но воплощать ее в жизнь начали только в 2018 году. Ряд швейцарских транспортных фирм уже заинтересовались творением цюрихских студентов. В настоящее время разработчики ищут спонсоров, чтобы начать серийное производство проекта, а также хотят получить одобрение от ЕС.

По всей видимости, Bicar будет использоваться в каршеринговых службах. Предельная скорость уникального транспорта составит 45 км/ч. Кабина Bicar, несмотря на компактные размеры, способна защитить от дождя и снега, благодаря чему Bicar можно использовать в городском потоке круглый год.


Дмитрий Павличко
Новости по теме
Воронежцев рассмешил необычный гибрид автомобиля и мотоцикла
Воронежцев рассмешил необычный гибрид автомобиля и мотоцикла

Недавно на дорогах Воронежа было замечено необычное транспортное средство. «Чудо», как его прозвали горожане, представляет собой гибрид машины и мотоцикла.

Тюменские студенты создают уникальное приложение для незрячих
Тюменские студенты создают уникальное приложение для незрячих

Студенты Тюменского государственного университета приняли участие в коллективном проекте разработки приложения синтезированной речи для незрячих пользователей…

В МГУ отговаривают студентов от петиции против фан-зоны на ЧМ-2018
В МГУ отговаривают студентов от петиции против фан-зоны на ЧМ-2018

Студенты МГУ хотят отказаться от сооружения фан-зоны к ЧМ-2018 возле стен учебного учреждения. Руководство университета просит учащихся отказаться от такой…

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
VladTime рекомендует
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости