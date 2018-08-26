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| | «Бьют стёкла и забирают документы»: На М4 «Дон» участились дерзкие грабежи автомобилей

«Бьют стёкла и забирают документы»: На М4 «Дон» участились дерзкие грабежи автомобилей

Сегодня, 07:30

В социальных сетях отмечают, что большое количество злоумышленников орудует на территории Ростовской области и в злополучном Лосево. 

На страницах социальной сети «ВКонтакте» всё чаще появляются тревожные сообщения от автомобилистов, путешествующих по федеральной автодороге М4 «Дон». Одна из пользовательниц рассказала, что её родителей в 10 километрах пути до Ростова дерзко ограбили.

Сообщается, что автомобилисты решили сэкономить на ночёвке в отеле и решили провести ночь в автомобиле не обочине. Вместе с тем преступников не напугало присутствие людей в автомобиле или недалеко от него – грабители разбили стёкла, после чего забрали документы и деньги. К счастью, сами путешественники не пострадали.

В комментариях к записи водители рассказали, что дерзкие грабежи автомобилей участились на М4 «Дон». Опытные автомобилисты вспомнили трагичный случай – на стоянке одного из придорожных отелей в Лосево злоумышленники с битами пытались ограбить машину, но владелец авто попытался их остановить, за что и получил смертельные травмы. Чаще всего преступники бьют стёкла и забирают важные документы, за которые потом требуют выкуп.

Эксперты рекомендуют водителям, желающим сэкономить на отеле, ночевать вблизи автозаправочных станций или постов ДПС. При этом лучше всего рассчитывать маршрут движения таким образом, чтобы не прерываться на длительную ночёвку.


Васисуалий Мурчалов
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