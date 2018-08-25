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| | Лосево стало интернет-мемом из-за гигантской пробки на М-4 «Дон»

Лосево стало интернет-мемом из-за гигантской пробки на М-4 «Дон»

Сегодня, 22:20

25 августа в Приозерском районе Ленобласти у поселка Лосево возник транспортный коллапс. Это событие активно обсуждают пользователи социальных сетей, иногда выдвигая весьма интересные предложения, как справиться с этой проблемой.

 

Лосево стало настоящим мемом из-за гигантской пробки на трассе М-4 «Дон» и юзеры высмеивают наивных водителей, которые не могут быстро и эффективно решать проблемы. Одни предлагают не пользоваться автомобилями, а покупать билет на самолет и отправляться отдыхать в Турцию. В этом случае можно избежать огромной пробки на М-4 «Дон» и без проблем добраться до конечного пункта на воздушном лайнере, оставив спокойными нервы. Истинные патриоты раскритиковали это предложение и говорят, что нужно проводить отпуск в Крыму или Краснодарском крае.

Другие советуют объезжать пробки на трассе М-4 «Дон» по обочине. При этом образуется две полосы движения и скопление быстрее разъедется. Водители жалуются на настоящий коллапс в районе Лосево. Один из шоферов говорит, будто он попал в самую длинную дорожную пробку в своей жизни. На участке от Лосево до Отрадного заменяли асфальт, а по причине реверсивного движения многие светофоры не работали. В итоге возникла сложная ситуация на трассе и поселок в Ленобласти стал мемом.


Домбровский Сергей
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