Составлен ТОП-7 иномарок для россиян со средними зарплатами

Официальная статистика гласит, что средняя зарплата россиянина достигает отметок 30 000 – 35 000 рублей, а вот приобретение машины является вызовом для бюджета гражданина. Эксперты подготовили рейтинг иностранных машин, которые может себе позволить гражданин со средним заработком.

Первенство в рейтинге принадлежит экономичному Hyundai Getz, который получил надежный кузов, АКПП и кондиционер. Следом за ним расположился Ford Focus, который можно найти на рынке с хорошими моторами 2005-2006 годов выпуска. ТОП-3 замыкает Audi A6 C4, который сошел с конвейера 20 лет назад, но несмотря на это сохранил внешнюю привлекательность.

В ТОП-5 вошли Ford Fusion и Chery Tiggo T11. Первый имеет отличную комплектацию и демократичную цену, Второй обладает достаточными выносливостью и надежностью. Первая семерка закрывается Volkswagen Passat B3 и Skoda Octavia I. Первый автомобиль прост в управлении и легко чинится. Вторая машина надежна, неприхотлива и вынослива.

Дмитрий Павличко