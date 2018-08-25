Япония разработает правила для летающих машин

На первом этапе этот вид транспорта собираются использовать для ликвидации последствий стихийных бедствий. Токио выпустит такие авто в 2020 году в честь летних Олимпийских игр.

Япония напишет правила для летающих машин, поскольку в ближайшие годы этот вид транспорта появится на улицах Страны Восходящего Солнца. Данные авто можно использовать для езды по стандартным дорогам и при перемещении в воздухе. Разработчики выделяют преимущества внедрения этого транспорта. Водители часто сталкиваются с пробками на трассах. При поступлении в эксплуатацию летающего транспорта эта проблема исчезнет. Единственная загвоздка в реализации этой задумки заключена в отсутствии правил.

Движение летающих авто необходимо регулировать, иначе аварий не избежать. Поэтому Япония, как одна из наиболее технологически развитых государств на Земле, занимается созданием правил. Первое авто такого класса получит название Skydrive. Оно способно будет разгоняться до скорости 100 километров в час в воздухе и до 150 километров в час на трассе. Skydrive создают с 2012 года.

Домбровский Сергей