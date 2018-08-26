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| | Польские механики назвали лучшие бюджетные авто с пробегом до 7 000 евро

Польские механики назвали лучшие бюджетные авто с пробегом до 7 000 евро

Сегодня, 07:00

На страницах польского издания MotoFakty появился рейтинг бюджетных автомобилей с пробегом. В основу подготовленного рейтинга лег опрос 1 300 работников польских автосервисов.

Механикам было предложено ответить на 4 вопроса, которые затрагивают три выбранные из 50 наиболее популярных машин. Исходя из приобретенного опыта, механики указали на несколько видов неполадок в машинах и оценили надежность автомобилей в таких категориях, как электрооборудование, мотор, трансмиссия и подвеска.

 

 

Лидером рейтинга автомобилей за 7 000 евро стал Honda Civic VIII, выпущенный в период с 2006-2011 годах. На второй строчке оказался Audi A6 C6, который выпустили в 2004-2011 годах. ТОП-3 закрывает Nissan Qashqai (2006-2013 годы). ТОП-5 представлен Volkswagen Golf (2008-2013 годы) и Audi A3 8P (2003-2013 годы). В первую десятку вошли Toyota Yaris (с 2011 года), Ford Fiesta (2008-2017 годы), Skoda Octavia (2004-2013 годы), BMW 1 Series (2004-2011 годы) и BMW 3 Series E90 (2005-2012 годы).


Дмитрий Павличко
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