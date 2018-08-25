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| | Ростовчане высмеяли припарковавшуюся дыбом «богиню» на KIA Rio

Ростовчане высмеяли припарковавшуюся дыбом «богиню» на KIA Rio

Сегодня, 16:52

Утром 25 августа в Ростове-На-Дону молодая девушка попыталась припарковать свой KIA Rio на газоне рядом с многоэтажкой, расположенной на улице Орбитальной. Автоледи подъехала задом к крутому краю спуска и опрокинула автомобиль на дорогу.

Несколько местных мужчин, давясь от смеха, решили выручить незадачливую «богиню». Фотография появилась на страницах городских сообществ Ростова в социальных сетях.

Пользователи сети бурно отреагировали на появившееся на просторах интернета фото. Одни отметили, что девушка припарковалась на нижний уровень, вторые иронично отметили, что девушка обладает божественным мастерством парковки. Третьи сказали, что побольше бы таких водительниц. Было отмечено, что не каждый мужчина-водитель сможет проделать такое. Еще один пользователь сообщил, что KIA Rio вверх карабкается.


Дмитрий Павличко
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