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| | Эксперты назвали ТОП-5 лучших подержанных авто для дачников

Эксперты назвали ТОП-5 лучших подержанных авто для дачников

Сегодня, 16:47

На сегодняшний день дачный сезон подходит к концу и специалисты озаботились разработкой рейтинга подержанных автомобилей, которые идеально подходят для поездок на дачу. При создании перечня эксперты руководствовались вместительностью, вседорожными параметрами и демократичной ценой автомобилей.

Лидерство в созданном рейтинге завоевал японский Mitsubishi Pajero третьего поколения, который можно охарактеризовать как надежный и вместительный автомобиль. На «вторичке» машина обойдется в 450 000 рублей. За эту сумму автолюбители смогут приобрести автомобиль с 3,5-литровым 202-сильным мотором и полным приводом.

На второй строке разместился американский Ford Explorer 2005 года выпуска, за который придется выложить 400 000 рублей. «Американец» очень надежен и неприхотлив в обслуживании. Первую тройку закрывает отечественный внедорожник УАЗ «Патриот» 2010 года, за который придется выложить 340 000 рублей. Данный автомобиль можно использовать для поездок по лесной местности и проселочным дорогам.

 

Четвертая ступенька рейтинга представлена корейским кроссовером SsangYong Rexton, обладающим экономичным дизелем и системой полного привода. Автомобиль стоит 460 000 рублей. ТОП-5 закрывает японский Toyota Land Cruiser 100 Series, который обойдется россиянам в 800 000 рублей. Машина получила кожаный салон, а подкапотное пространство авто занимает производительный дизель, выдающий 235 «лошадок», работающий в паре с АКПП.


Дмитрий Павличко
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