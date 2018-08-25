«Поделись бензином, купи золото»: Хитрые цыгане разводят доверчивых «лохов» на М-4 «Дон»

Водители в социальных делятся информацией о проделках ушлых мошенников, которые развернули деятельность на трассе М-4 «Дон» и прочих дорогах европейской части России.

Владельцы транспортных средств рассказывают, как хитрые цыгане разводят доверчивых «лохов», внезапно выскакивая на трассу и активно жестикулируя, жалуясь на поломку машины. Наивные водители останавливаются и начинается настоящий концерт. Цыгане просят автолюбителей поделиться бензином, поскольку у них закончилось горючее, и они не могут двинуться с места. Также мошенники требуют насос и прочие инструменты. Если водители не реагируют на просьбы, то они предлагают купить золото по баснословно низким ценам.

В итоге человек за рулем, который хотел искренне помочь «бедным» цыганам, становится заложником ситуации. Отвязаться от мошенников очень сложно, не приобретя у них какую-нибудь никчемную безделицу. Они промышляют не только на трассе М-4 «Дон», но и на других дорогах европейской части России. Такая схема впервые возникала в 2012-2013 годах, однако используется и до сих пор. Теперь цыгане не только впаривают поддельные побрякушки, но угрожают и даже нападают на остановившихся водителей.

Домбровский Сергей