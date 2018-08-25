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| | Составлен ТОП-5 самых дешевых новых кроссоверов на рынке России

Составлен ТОП-5 самых дешевых новых кроссоверов на рынке России

Сегодня, 17:33

Специалисты проанализировали цены на отечественном авторынке и подготовили рейтинг наиболее дешевых кроссоверов. Рейтинг создавали по состоянию на конец августа нынешнего года.

Лидером составленного рейтинга выступает российский внедорожник LADA 4X4, стоимость которого в трехдверной версии составит 469 900 рублей. Пятидверный LADA 4X4 обойдется в 538 700 рублей. На второй строчке перечня разместился Lifan X60 с ценником от 636 900 рублей.

 

 

Первую тройку замыкает Renault Duster, за который необходимо заплатить от 689 000 рублей. Автомобиль получил под капот 1,6-литровый мотор, приводимый в действие полноприводным механизмом. ТОП-5 самых недорогих кроссоверов в России представлен китайским Geely Engrand 7 и корейским Hyundai Creta. Первая машина обойдется отечественным автомобилистам от 799 000 рублей. Второй автомобиль стоит 879 900 рублей.


Дмитрий Павличко
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