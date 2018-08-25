«Вежливость - главное оружие»: Водитель рассказал про наглый развод ДПС на М-4 «Дон»

Все произошло во время поездки с отдыха из-под Тамани. На одном из участков трассы мужчине повстречались «охотники на лохов».

В одном из сообществ соцсети «Вконтакте» появился пост, рассказывающий историю об очередном разводе на федеральной трассе М-4 «Дон». По словам пользователя, во время путешествия недалеко от станицы Кущеская он увидел просвет в разметке. Впереди ехала большая колона грузовых авто, плестись за которой не хотелось. Автор обогнал её и сразу же заметил опасный участок - неравнозначный перекресток со сплошной линией. Свой обгон пользователь закончил на прерывающейся линии, проехав немного дальше по встречке.

Тут, как из-под земли, выросли сотрудники краснодарского ДПС. Помимо героя истории, стражи порядка остановили еще одну «жертву». Когда работник ДПС подошел к авто и попросил показать права, он сразу же заявил, что водитель нарушил правила обгона, а также двигался по чужой полосе, из-за чего может лишиться удостоверения. Никаких запрещающих и предупреждающих знаков на дороге не было, что сразу же натолкнуло туриста на мысль, что его пытаются нагло развести.

Автор и и страж порядка долго припирались по поводу возможного суда, штрафа и лишения прав. При этом работник ДПС всячески намекал на возможность «решить проблему» на месте, что быстрее и дешевле. Спустя длительное время, водитель решил действовать настойчиво и рискованно - он спокойно и неагрессивно предложил полицейскому составить протокол и передать его в соответствующие инстанции. Только тогда «разводила» понял, что денег ему не светит, и отдал права несостоявшемуся «лоху», пожелав ему счастливого пути. В качестве «морали сей истории» интернет пользователь отметил, что в подобных ситуациях главное оружие - знание ПДД и собственных прав, вежливость и настойчивость. По-другому отделаться от «умников» из ГИБДД не удастся.

Анна Котова