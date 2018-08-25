«Грязный дневник»: СМИ узнали правду о борьбе за детей Анжелины Джолли и Брэда Питта

Мнения

«Грязный дневник»: СМИ узнали правду о борьбе за детей Анжелины Джолли и Брэда Питта

Журналисты разоблачили предположения «жёлтых» заголовков.

Наставили «мягкие рога»: Чурикова не постеснялась публично «обжиматься» с Малаховым

От редактора

Наставили «мягкие рога»: Чурикова не постеснялась публично «обжиматься» с Малаховым

«Не виноватая я! Он сам пришёл», - попыталась оправдаться «неверная» телеведущая.

Сюжеты:

В небе Таиланда рывками пролетел странный НЛО «30 сантиметров – идеал для мужского достоинства»: Пользователи назвали Бузову бревном Продюссер Disney поможет Netflix конкурировать с крупными студиями Зоозащитники призывают бойкотировать садистский фильм «Сердце мира» «Не напрягаю ни тело, ни мозги»: Александра Гозиас не хочет отношений Загадочный ухажер: Пользователи гадают, от кого букет у Бузовой Учёные назвали 8 шагов на пути к «идеальному» здоровью Власти Йемена сообщили об убийстве главаря «Аль-Каиды» В Бельгии задержали 2 тонны кокаина с логотипом «Единой России» NASA предупреждает: К Земле несется опасный астероид Конспирологи: Ньютон предсказал точную дату конца света Ученые: Из-за жары рост зараженных сифилисом увеличился на 500%
| | «Просто фантастика»: В сети рассказали, как «Автодор» разводит водителей на деньги на М4 «Дон»

«Просто фантастика»: В сети рассказали, как «Автодор» разводит водителей на деньги на М4 «Дон»

Сегодня, 13:10

Компания делает все возможное, чтобы водители не могли воспользоваться скидкой, считает автомобилист.

Российский автолюбитель опубликовал в сети видео, в котором рассказал о новом разводе от «Автодор». По его словам, иногда компания специально выключает свой сайт, чтобы водители не могли пополнить баланс на транспондере и оплачивали полную стоимость проезда наличкой.

Автомобилист рассказал, что обычно такое происходит в пятницу, когда множество людей собираются на отдых или на дачу. Перед началом поездки водители как обычно проверяют состояние баланса на своем транспондере, чтобы проехать по платной дороге со скидкой.

Но тут оказывается, что каким-то «волшебным» образом на сайте «Автодора» проводятся технические работы, соответственно, пополнить счет становится невозможно. При этом отмечается, что водители не могут пополнить баланс транспондера ни с одного сервиса – ни с помощью онлайн-банкинга, ни с терминалов «Элекснет».

Автомобилист рассказал, что звонил на горячую линию «Автодор», но там никто не мог сказать, когда этот «беспредел» закончится. В компании говорят, что пополнить счет транспондера в настоящее время не представляется возможным, и предлагают оплатить проезд по платной дороге наличными, то есть его полную стоимость.

Мужчина считает, что это чистой воды развод. «Слишком много совпадений. Оператор не может назвать текущий счёт, просто фантастика», - негодует автомобилист.


Юлия Романова
Новости по теме
Штрафы на «М4 Дон»: Сколько придется заплатить за бесплатный проезд по платной дороге
Штрафы на «М4 Дон»: Сколько придется заплатить за бесплатный проезд по платной дороге

 Некоторые водители, проезжающие под шлагбаумом, могут дорого заплатить за неоплаченный проезд.

«Привет, 90-е»: На российские трассы возвращается «развод» из прошлого
«Привет, 90-е»: На российские трассы возвращается «развод» из прошлого

Московский автомобилист рассказал, как чуть не стал жертвой бесстыжей беременной мошенницы на трассе М4 «Дон».

«Ползут как черепахи»: Автомобилист рассказал, как разочаровался в «платках» М4 «Дон»
«Ползут как черепахи»: Автомобилист рассказал, как разочаровался в «платках» М4 «Дон»

Платные дороги не стоят своих денег, так как они ничем не лучше бесплатных, считает мужчина.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
VladTime рекомендует
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости