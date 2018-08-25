«Просто фантастика»: В сети рассказали, как «Автодор» разводит водителей на деньги на М4 «Дон»

Компания делает все возможное, чтобы водители не могли воспользоваться скидкой, считает автомобилист.

Российский автолюбитель опубликовал в сети видео, в котором рассказал о новом разводе от «Автодор». По его словам, иногда компания специально выключает свой сайт, чтобы водители не могли пополнить баланс на транспондере и оплачивали полную стоимость проезда наличкой.

Автомобилист рассказал, что обычно такое происходит в пятницу, когда множество людей собираются на отдых или на дачу. Перед началом поездки водители как обычно проверяют состояние баланса на своем транспондере, чтобы проехать по платной дороге со скидкой.

Но тут оказывается, что каким-то «волшебным» образом на сайте «Автодора» проводятся технические работы, соответственно, пополнить счет становится невозможно. При этом отмечается, что водители не могут пополнить баланс транспондера ни с одного сервиса – ни с помощью онлайн-банкинга, ни с терминалов «Элекснет».

Автомобилист рассказал, что звонил на горячую линию «Автодор», но там никто не мог сказать, когда этот «беспредел» закончится. В компании говорят, что пополнить счет транспондера в настоящее время не представляется возможным, и предлагают оплатить проезд по платной дороге наличными, то есть его полную стоимость.

Мужчина считает, что это чистой воды развод. «Слишком много совпадений. Оператор не может назвать текущий счёт, просто фантастика», - негодует автомобилист.

Юлия Романова