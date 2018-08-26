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| | KIA привезет на автосалон в Чэнду новый кроссовер KIA KX3

KIA привезет на автосалон в Чэнду новый кроссовер KIA KX3

Сегодня, 06:00

Южнокорейский автопроизводитель KIA опубликовал первые тизеры нового кроссовера KX3. Презентация обновленной модели состоится уже на следующей неделе в рамках автосалона в Чэнду.

Паркетник KIA KX3 длинной в 4 270 мм, шириной в 1 780 мм, высотой в 1 630 мм появился на рынке Китая в 2015 году. Модель собирают на предприятии Kia и Dongfeng в КНР. Модель предлагают только в Китае и последний раз обновление представили в 2016 году. Несмотря на низкий уровень продаж, компания не отказывается от авто, а предлагает обновление.

 

На тизерных фото KIA KX3 скрыли под покрывалом, однако специалисты уверены, что особых внешних изменений не будет. Кроссовер получит расширенный список оснащения. Стоит отметить, что недавно в патентном ведомстве Китая появились фото электрокара KIA KX3, который, вероятно, и покажут в Чэнду. Электрический KIA KX3 оснащен мотором на 111 «лошадей» и аккумулятором на 45 кВт/ч.


Татьяна Рязанская
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