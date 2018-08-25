Трасса «М4 Дон»: как без проблем съездить в отпуск и вернуться домой

Федеральная трасса «М4 Дон» сегодня пользуется «особой» популярностью за свои многокилометровые заторы, за удивительных водителей, презирающих законы и правила, а также стражей тех самых правил, которые трудятся по своим собственным понятиям. Эксперты дали несколько советов, как избежать ненужных конфликтов на дороге.

Поскольку поток туристов по трассе достаточно серьезен в обе стороны, все чаще и чаще в сети раздаются гневные комментарии от водителей. Олег, 34 года: «Вчера стояли в огромной пробке несколько часов. Наши доблестные полицейские устроили проверку на пьянку всех проезжающих. Ужас. Как будто и не выезжал из Москвы». Марина, 28 лет: «Как же задолбали эти обочечники. Думают, что самые умные. Объедут пробку и лезут обратно на дорогу. Куда смотрит ДПС?»

И таких рассерженных сообщений очень много. Редакция нашего портала опросила экспертов в таких вопросах, которые дали несколько практических советов, как избежать самых серьезных сложностей, выезжая в отпуск или возвращаясь по трассе домой.

1. Чтобы избежать ненужного конфликта с сотрудниками ДПС, убедитесь, что ваши документы в порядке. Настройте ваш видеорегистратор на съемку внутри салона. В случае превышения полномочий недобросовестными сотрудниками полиции, у вас будет неопровержимое доказательство собственной правоты. Если вас убеждают в том, что вы нетрезвы, настаивайте на проведение медицинской экспертизы (если, конечно, вы на самом деле не употребляли ничего недопустимого).

2. Попав в затор, не спешите нервничать и сигналить впереди стоящему автомобилю. Создавая вокруг себя атмосферу раздраженности, вы вредите себе в первую очередь. Постарайтесь расслабиться, позвонить близкому человеку, почитать книгу, в конце концов. Любое спокойное действие скажется благоприятно на вашем моральном состоянии и поможет избежать стресса на отдыхе или дома.

3. Став свидетелем явного нарушения правил со стороны другого водителя (обгон затора по обочине, создание затора и тп.), не спешите бросаться на нарушителя с кулаками. Если он пытается протиснуться между вами и другим автомобилем, просто не дайте ему такой возможности. А лучше зафиксируйте все происходящее на свой мобильный для предъявления доказательств нарушения сотрудникам ДПС. Так поступите вы, следующий за вами и еще один следующий водитель. Поняв, что так просто всех обмануть не получится, нарушитель успеет сто раз пожалеть о своем поспешном решении. Сознательность на дороге дело каждого водителя.

Трасса «М4 Дон» пользуется не самой хорошей репутацией, но она такая не одна. Соблюдая ПДД, не нарушая закон и уважая каждого участника дорожного движения, любой водитель может стать частью силы, которая поможет решить этот ворох накопившихся проблем. Удачного отдыха и благополучного возвращения.