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| | Минивэн Mitsubishi Xpander могут привезти в Россию в 2019 году

Минивэн Mitsubishi Xpander могут привезти в Россию в 2019 году

Сегодня, 14:52

Популярный на авторынке Японии минивэн Mitsubishi Xpander планируют вывести на авторынок России. Российские представители компании намерены представить модель уже в следующем году.

Недавно топ-менеджер Mitsubishi Осаму Иваба посетил Россию и сообщил, что автобренд намерен вывести на местный рынок новую модель – минивэн Xpander, который особенно популярен в Японии. Согласно исследованиям специалистов японской марки модель имеет большой потенциал на российском рынке.

Минивэн Mitsubishi Xpander представлен небольшим автобусом и был разработан в Индонезии специально для клиентов из Юго-Восточной Азии. Модель относится к классу B+, поскольку построена на слегка растянутой архитектуре. Под капотом расположен двигатель объемом 1,5 литра с отдачей в 102 «лошади». В паре предлагают коробку-автомат на четыре ступени и «механику» на пять.


Татьяна Рязанская
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