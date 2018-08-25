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| | В сети предупредили о «двухкилометровом аде» на выезде из Воронежа

В сети предупредили о «двухкилометровом аде» на выезде из Воронежа

Сегодня, 11:29

В Воронеже на Московском шоссе образовался огромный затор, предупреждают автомобилисты.

Сегодня утром, 25 августа, в социальных сетях воронежские водители рассказали о «двухкилометровом аде» на выезде из города. Сообщается, что пробка на дороге образовалась из-за горожан, отправившихся на собственных автомобилях посмотреть на яркое авиашоу в рамках дня открытых дверей международного аэропорта.

Отмечается, что пробка начинается еще задолго до места проведения мероприятия. В заторе проехать нереально, машины паркуют даже на траве у посадок, так и не добравшись до аэропорта.

Стоит отметить, что сервис «Яндекс.Карты» показывает, что в настоящее время длина пробки составляет 2,5 километра. Средняя скорость движения в заторе составляет всего 3 километра в час.


Юлия Романова
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