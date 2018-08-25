«Зеленые» тягачи: Scania выпустит спецсерию экологичных грузовиков

Специалисты VerkehrsRundschau и Trucker ежегодно проводят конкурс на самый «чистый» грузовой автомобиль, в этом году тягач Scania вновь получил титул «самый зеленый грузовик». В честь победа автопроизводитель наладил серийную сборку «зеленого» тягача.

В конкурсе VerkehrsRundschau и Trucker оценивают ТС массой 40 тонн, которые тестируют на дрогах между Нюрнбергом и Мюнхеном. Основными критериями является экономичность ТС, а также уровень вредных выбросов на километр.

В этом году тягач Scania вновь признан «самым зеленым грузовиком» благодаря расходу в 24,92 литра при скорости в 79,91 км/ч, а также 761 грамму вредных выбросов на километр. Модель оснащена двигателем объемом 13,0 литра, которая генерирует 450 или 500 «лошадей».

В честь победы Scania наладит серийную сборку спецверсии, которую окрасят в зеленый цвет, а на кабине разместят надпись «Green Truck Award 2018». Выпуск таких моделей будет продолжаться до следующего конкурса, который пройдет весной 2019 года.

Татьяна Рязанская