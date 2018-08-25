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| | Zotye рассекретила салон нового кроссовера Zotye T500 на фото

Zotye рассекретила салон нового кроссовера Zotye T500 на фото

Сегодня, 10:48

Китайский автомобилестроительный бренд Zotye готовит к премьере свой трехрядный кроссовер Zotye T500. Салон автомобиля рассчитан на водителя и пятерых пассажиров, но способен вместить до семи человек.

Стандартное исполнение Zotye T500 представили в 2017 году, а весной минувшего года новинка вышла на поднебесный авторынок. На следующей неделе на китайский рынок выходит 6-местный Zotye T500, а его изображения недавно распространили по сети поднебесные издания.

Трехрядный Zotye T500 позиционируется как 6-местный кроссовер, но второй ряд получил диван вместо раздельных кресел. Интересно, что для дивана предусматриваются только два ремня безопасности, но в основном в салоне автомобиля может вместиться семь пассажиров.

 

 

Размеры 6-местного кроссовера составят 4632X1850X1695 мм, а величина колесной базы равна 2 700 миллиметров. Подкапотное пространство трехрядного Zotye T500 займет 1,5-литровый агрегат с производительностью в 156 лошадиных сил. В действие он приводится 5-скоростной МКПП и 6-диапазонной АКПП с системой переднего привода. Цена трехрядного кроссовера пока засекречена. Базовый паркетник обойдется китайцам 69 800 юаней или 696 000 рублей.


Дмитрий Павличко
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