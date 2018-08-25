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| | По-настоящему горячо: Квадрофестиваль на трассе М-4 «Дон» радует поклонников экстрима и рок-н-ролла

По-настоящему горячо: Квадрофестиваль на трассе М-4 «Дон» радует поклонников экстрима и рок-н-ролла

Сегодня, 11:31

Участников мероприятия ожидает множество развлечений и сюрпризов.

Официальные представители квадрофестиваля «На закате лета» в соцсетях рассказали, что на данном событии, которое проходит в эти выходные на 502-м километре федеральной трассы М-4 «Дон», в этом году будет по-настоящему горячо. Все поклонники экстрима и рок-н-ролла смогут приобщиться к просмотру концертов, а также всевозможных экспозиций и конкурсов. Мероприятие, которое состоится 25 и 26 августа в Воронеже прямо на берегу водохранилища, дети до 12 лет смогут посетить абсолютно бесплатно, насладившись прыжками на батутах, выставкой различной техники, мотофристайлом и мотокроссом.

Взрослые посетители квадрофестиваля смогут приобщиться к вечерней дискотеке, выступлению групп Yello Skyters, Barra Brava и «Леприконсы». Для размещения большого количества зрителей и участников фестиваля предусмотрена специальная зона кепминга, а любители комфортного отдыха смогут остановиться в гостинице «Воронеж-502» неподалёку. Будет «по-настоящему горячо», обещают организаторы мероприятия.


Александр Вест
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