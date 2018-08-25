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| | «Ползут как черепахи»: Автомобилист рассказал, как разочаровался в «платках» М4 «Дон»

«Ползут как черепахи»: Автомобилист рассказал, как разочаровался в «платках» М4 «Дон»

Сегодня, 09:52

Платные дороги не стоят своих денег, так как они ничем не лучше бесплатных, считает мужчина.

В сети появился видеоролик с «исповедью» автомобилиста, сильно разочаровавшегося в платных участках федеральной трассы М4 «Дон». Водитель отправился в путешествие и не ожидал, что на автодороге можно застрять где-то еще, кроме пробок.

Мужчина рассказал, что выехал на платную дорогу и заплатил 90 рублей за 45 километров пути. Позднее оказалось, что «платка» совершенно не соответствует его ожиданиям.

В своем видео российский автомобилист отметил, что надеялся ехать на платном участке под 110 км/ч, а на самом деле скорость движения здесь ограничена до 60 км/ч. Также он предупредил водителей, запланировавших поездку по трассе М4 «Дон», что все может пройти не так быстро, как им кажется.

«И обогнать невозможно, сплошной встречный поток идет», - пожаловался автомобилист.

Также он добавил, что дело не в деньгах, но хотелось бы прокатиться «с ветерком». По его мнению, главная проблема платных участков на трассе М4 «Дон» состоит в том, что водители не знают, чего от них ожидать. Автомобилисты, в надежде побыстрее добраться домой или на море, платят деньги за «улучшенные» дороги и в результате все равно «ползут как черепахи».


Юлия Романова
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