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| | Компания Volkswagen представила новые кроссоверы Atlas Cross Sport и Atlas Tanoak?

Компания Volkswagen представила новые кроссоверы Atlas Cross Sport и Atlas Tanoak?

Сегодня, 09:29

Немецкий автопроизводитель Volkswagen разработал две новые модели - Cross Sport и Tanoak, которые представил во время Конкурса элегантности. В основу пикапа и кроссовера лег полноразмерный внедорожник Atlas.

Конкурс элегантности состоялся в Пеббл-Бич на поле для гольфа. Новый внедорожник Volkswagen Atlas Cross Sport воплотил в себе концепт-кар Atlas Hybrid. Сборкой кроссовера будет заниматься предприятие в Чаттануга, штат Теннесси. Вместе с новинкой будут собирать семиместную версию.

Особенностью Atlas Cross Sport стал кузов купе. Модель оснастили подключаемым гибридом. Кроссовер генерирует до 360 «лошадей», а запаса хода хватит на 42 километра. Также клиентам предложили гибридную версию без внешней зарядки производительностью 314 «лошадей».

Новый пикап Volkswagen Atlas Tanoak также построен на основе концептуального Atlas Hybrid. Авто оснастили бензиновым мотором производительностью 280 «лошадей». Внедорожник стал первой моделью Volkswagen в кузове пикап на модульной архитектуре MQB.


Татьяна Рязанская
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