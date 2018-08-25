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| | В июле Mitsubishi L200 стал самым продаваемым пикапом в России

В июле Mitsubishi L200 стал самым продаваемым пикапом в России

Сегодня, 08:11

В июле эксперты провели мониторинг продаж пикапов на авторынке РФ. В результате в прошлом месяце сегмент возглавила новая модель – с небольшим отрывом на первой строчке оказался японский Mitsubishi L200.

В минувшем месяце россияне приобрели 837 пикапов, что свидетельствует о 23,8-процентном росте. Стоит отметить, что данный сегмент не сильно популярен в РФ. Самым востребованным у россиян в июле стал L200 от японской марки Mitsubishi. Пикап был продан в количестве 271 экземпляр, что в 2,4 раза превышает результаты продажа в июле 2017 года.

УАЗ «Пикап» сдал позицию, несмотря на прирост в 26,1% до 251 модели. Бронза в прошлом месяце в РФ досталась Toyota Hilux с падением спроса на 17,6% до 197 единиц.

Несмотря на то, что в июле бестселлер в сегменте пикапов в России сменился, по итогам января-июля на первом месте остается отечественный УАЗ «Пикап». За первые семь месяцев 2018 года в РФ было приобретено 2 001 авто, тогда как лидер прошлого месяца был распродан в количестве 1 759 единиц.


Татьяна Рязанская
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