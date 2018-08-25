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От редактора

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| | «Не жалеть»: В сети рассказали, как надо наказывать обочечников на трассе М4 «Дон»

«Не жалеть»: В сети рассказали, как надо наказывать обочечников на трассе М4 «Дон»

Сегодня, 07:38

Оказалось, что измученные жарой и пробками автомобилисты готовы на безжалостные меры.

В социальной сети «ВКонтакте» в одной из групп для путешественников по трассе М4 «Дон» был опубликован опрос для автомобилистов на тему «Что бы я делал с обочечниками, если бы была моя воля?». Автор публикации попросил пользователей в комментариях предложить свои меры борьбы с нарушителями ПДД.

Некоторые автомобилисты охотно согласились, что выезжающих на обочину водителей не стоит жалеть, и что им следует хорошенько «набить морду». Дело в том, что нарушители буквально выводят из себя уже изморенных пробками автомобилистов. Они выезжают на обочину, чтобы быстрее всех проехать сложный участок дороги, а потом пытаются вернуться в полосу, встряв перед водителем, который при этом честно коротал свое время в пробке.

Автомобилист из Рязани придумал более адекватный, хоть и строгий метод наказания обочечников на М4 «Дон».

«Лишение на 3 года + штраф 150 тыс. р. Пока не выплатит штраф, права не возвращать, за границу не выпускать. На вырученные от штрафов деньги на месте обочины построить ещё одну полосу для движения», – предложил свой вариант мужчина.

Однако, как выяснилось, не всех раздражают обочечники на М4 «Дон». Так, в сети нашлись и доброжелательные пользователи.

«Да пускай себе едут, никто же не остался стоять в пробке, все доехали до места назначения», – написал в комментариях другой автолюбитель.

Также одна из пользователей отметила, что выезд на обочину может быть связан не только с желанием побыстрее преодолеть затор, но и с другими непредвиденными ситуациями. Женщина рассказала, как однажды её мужу пришлось нарушить ПДД, так как ей стало плохо в пробке на жаре.

Стоит отметить, что проблема обочечников на федеральной трассе М4 «Дон» очень актуальна. Особенно часто нарушители встречаются в заторах в районах поселков Лосево и Павловск. На данном участке трасса сужается с четырех до двух полос, что провоцирует огромные пробки, доводящие водителей до «безумия». Уже в следующем году ситуация должна измениться – будет достроена новая магистраль, которая разгрузит проблемный участок и облегчит многим россиянам поездку на юг страны.


Юлия Романова
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