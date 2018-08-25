Вывалила пузяо погреть: Фриске затравили за некрасивые фото в купальнике

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Вывалила пузяо погреть: Фриске затравили за некрасивые фото в купальнике

«Когда так отъестся успела?», - отметили злопыхатели под фото с отдыха на Шри-Ланке.

«Не через постель»: Звезда «Дома-2» Ольга Солнце втянула Малахова в грязный скандал

От редактора

«Не через постель»: Звезда «Дома-2» Ольга Солнце втянула Малахова в грязный скандал

 Девушка не выдержала жесткой критики и гневно высказалась в адрес хейтеров.

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| | ГАЗ покажет на Московском автосалоне беспилотные «ГАЗель NEXT»

ГАЗ покажет на Московском автосалоне беспилотные «ГАЗель NEXT»

Сегодня, 06:00

Два беспилотника от ГАЗ ожидают своей премьеры на ММАС-2018. Новинки сконструированы на базе электрических «ГАЗель NEXT».

Представители компании ГАЗ рассказали, что автомобили оснащаются двумя разными системами автономного управления. К сожалению, подробности о беспилотниках держится в тайне.

Напомним, в августе ГАЗ представил уникальный мобильный центр на базе модели «ГАЗон Next». Данный автомобиль может использоваться медиками как передвижной кабинет диагностики. Также на основе этой же модели ГАЗ создал реанимобиль.

Горьковский автозавод проводит тестирование автономных машин на собственных полигонах. Помимо того, испытания проходят на маршрутах на территории завода. Эксперты отрабатывают движение беспилотника в условиях, имитирующих городскую среду. Примечательно, что это предусматривает также условия без дорожной разметки.

 Разработчики уверены, что система автопилота сможет ориентироваться в различных погодных условиях и в любое время суток.


Юлия Романова
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