ГАЗ покажет на Московском автосалоне беспилотные «ГАЗель NEXT»

Два беспилотника от ГАЗ ожидают своей премьеры на ММАС-2018. Новинки сконструированы на базе электрических «ГАЗель NEXT».

Представители компании ГАЗ рассказали, что автомобили оснащаются двумя разными системами автономного управления. К сожалению, подробности о беспилотниках держится в тайне.

Напомним, в августе ГАЗ представил уникальный мобильный центр на базе модели «ГАЗон Next». Данный автомобиль может использоваться медиками как передвижной кабинет диагностики. Также на основе этой же модели ГАЗ создал реанимобиль.

Горьковский автозавод проводит тестирование автономных машин на собственных полигонах. Помимо того, испытания проходят на маршрутах на территории завода. Эксперты отрабатывают движение беспилотника в условиях, имитирующих городскую среду. Примечательно, что это предусматривает также условия без дорожной разметки.

Разработчики уверены, что система автопилота сможет ориентироваться в различных погодных условиях и в любое время суток.

Юлия Романова