Серость и забвение: Бесплатная М-4 «Дон» стала похожа на Чернобыль

После введения платных участков старая федеральная трасса оказалась в ужасающем состоянии.

Водители, которые решают поехать в обход платных участков, заметили, что бесплатная М-4 «Дон» стала похожа на Чернобыль. Кругом серость и забвение, ямы на дорожном полотне никто даже не пытается ремонтировать, а заправки и редкие магазины выглядят, как в фильмах ужасов. Даже разметку на дороге наносили три-четыре года назад, если не раньше.

Автомобилисты признают, что качество бесплатной дороги все еще не настолько плохое, чтобы отказаться от неё, но и такие ямы и выбоины не соответствуют статусу федеральной трассы М-4. При этом сама трасса двухполосная, обгонять машины нельзя, а ехать получается на скорости 50-60 км в час. Также стоит заметить, что то и дело вдоль бесплатной трассы появляются заброшенные владельцами шиномонтажки, кафе, гостиницы, заправки. Такие пейзажи еще больше вгоняют в депрессию и напоминают постапокалипсис. Вымирают целые деревни, ранее существовавшие за счет придорожной торговли.

Помимо всего прочего, водители на бесплатных участках трассы постоянно могут видеть знаки, ограничивающие скорость до 40 км. Буквально через сотню метров от них водителей ждет радар, который проверит соблюдение несправедливых правил дорожного движения.