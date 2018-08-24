«Удачной дороги»: Поклонник авиаперелётов поглумился над водителями в пробках на М4 «Дон»

Москвич в сети высмеял водителей, которые часами стоят в пробках на трассе М4 «Дон», в то время как он выбрал более комфортный способ отправиться в отпуск.

В социальной сети «ВКонтакте» житель Москвы опубликовал пост, в котором поглумился над водителями, отправляющимися на отдых в Крым по трассе М4 «Дон». По его мнению, разумнее потратить час, чтобы добраться до аэропорта, ещё 2,5 часа на формальности, а затем сесть в комфортный самолёт и за 3,5 часа долететь до Турции с комфортом и выпивкой.

«А вы сидите и нойте, кого ободрали ДПС, кого цыгане, кого пробки бесят и так далее. Всем хорошего отдыха», – заключил поклонник авиаперелётов.

Вполне ожидаемо эти слова вызвали всплеск негодования в комментариях: «Дорогой, Вы ошиблись группой», «Лучше в Крым на месяц, чем в Турцию на семь дней», «Хорошего отдыха. Спасибо что не создаете пробку в Лосево», «Турция! Прям все сейчас завидовать начнём».

Однако на московского провокатора нашёлся свой «тролль», отметивший, что за границей отдыхают только нищие, а все богатые и успешные выбирают отдых в Крыму и Краснодарском крае. «С местными ценами даже олигархи не рискуют туда соваться», – пошутил комментатор.

Яна Васильева