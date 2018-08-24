Вывалила пузяо погреть: Фриске затравили за некрасивые фото в купальнике

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Вывалила пузяо погреть: Фриске затравили за некрасивые фото в купальнике

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«Не через постель»: Звезда «Дома-2» Ольга Солнце втянула Малахова в грязный скандал

От редактора

«Не через постель»: Звезда «Дома-2» Ольга Солнце втянула Малахова в грязный скандал

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| | «Удачной дороги»: Поклонник авиаперелётов поглумился над водителями в пробках на М4 «Дон»

«Удачной дороги»: Поклонник авиаперелётов поглумился над водителями в пробках на М4 «Дон»

Сегодня, 19:10

Москвич в сети высмеял водителей, которые часами стоят в пробках на трассе М4 «Дон», в то время как он выбрал более комфортный способ отправиться в отпуск. 

В социальной сети «ВКонтакте» житель Москвы опубликовал пост, в котором поглумился над водителями, отправляющимися на отдых в Крым по трассе М4 «Дон». По его мнению, разумнее потратить час, чтобы добраться до аэропорта, ещё 2,5 часа на формальности, а затем сесть в комфортный самолёт и за 3,5 часа долететь до Турции с комфортом и выпивкой.

«А вы сидите и нойте, кого ободрали ДПС, кого цыгане, кого пробки бесят и так далее. Всем хорошего отдыха», – заключил поклонник авиаперелётов.

Вполне ожидаемо эти слова вызвали всплеск негодования в комментариях: «Дорогой, Вы ошиблись группой», «Лучше в Крым на месяц, чем в Турцию на семь дней», «Хорошего отдыха. Спасибо что не создаете пробку в Лосево», «Турция! Прям все сейчас завидовать начнём».

Однако на московского провокатора нашёлся свой «тролль», отметивший, что за границей отдыхают только нищие, а все богатые и успешные выбирают отдых в Крыму и Краснодарском крае. «С местными ценами даже олигархи не рискуют туда соваться», – пошутил комментатор.


Яна Васильева
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