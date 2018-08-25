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От редактора

«Не через постель»: Звезда «Дома-2» Ольга Солнце втянула Малахова в грязный скандал

 Девушка не выдержала жесткой критики и гневно высказалась в адрес хейтеров.

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| | KIA начала продажи нового бюджетного кроссовера KIA KX1 с ценником в $10 000

KIA начала продажи нового бюджетного кроссовера KIA KX1 с ценником в $10 000

Сегодня, 07:00

Корейский автопроизводитель начал продажи нового кроссовера KX1 в Китае. На данный момент автомобиль предлагается с безальтернативным двигателем.

Модель KIA KX1, предназначенная только для Поднебесной, представляет собой перелицованный Stonic, который был разработан на базе европейской версии хэтчбека Rio. Примечательно, что KIA KX1 оказался доступнее кросс-модификации Rio.

Внешне новый кроссовер отличается от KIA Stonic пересмотренными бамперами, иным капотом, модернизированными ходовыми огнями, другими воздухозаборниками и новым лючком бензобака. Также новинка получила изменённые панель приборов, блок управления климат-контролем, мультимедийный центр и руль.

В силовую линейку KIA KX1 пока входит только 1,4-литровый бензиновый двигатель, выдающий 95 «лошадок». При этом покупатели могут выбирать между 6-ступенчатой механической и автоматической трансмиссией.

 

Перечень базового оснащения включает в себя две подушки безопасности, климатическую систему, ABS и EBD, задний парктроник, аудиосистему и помощника на старте при подъёме. Такой автомобиль обойдётся минимум в 10 150 долларов, цена «топовой» версии составляет 11 600 долларов.


Яна Васильева
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