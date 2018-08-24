«Сообразительность» московского водителя поразила бывалых автомобилистов. Мужчина призвал всех самостоятельно увеличить пропускную способность трассы около Лосево, двигаясь по обочине.

Автомобилист придумал безумный способ избавиться от пробок в Лосево на М4 «Дон». Сегодня москвич опубликовал в социальной сети «ВКонтакте» пост, в котором выразил недовольство тем, что дальнобойщики «сделали из двух полос одну» на трассе М4 «Дон» в районе села Лосево. По его мнению, из-за того, что фуры движутся рядом по двум полосам, а не следуют друг за другом по одной, другие водители вынуждены стоять в пробках.

Водитель прикрепил к своему посту фотографии, призванные доказать его правоту, и написал: «Дорога узкая. Езда в две полосы увеличивает пропускную способность дороги!».

Однако далеко не все комментаторы поддержали автора снимков и возмутились безумному способу избавиться от пробок: «Это вы обочину за вторую полосу считаете?», «Да, увеличивает пропускную способность, только для обочечников! А кто нормально в полосе едет, вынужден стоять! Вы считаете это нормально?»

Отметим, что в районе Лосево в настоящее время всё ещё копится дорожный затор. По данным сервиса «Яндекс.Пробки», автомобили движутся со скоростью не более 15-20 км/ч.

Яна Васильева