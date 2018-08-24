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| | «АвтоВАЗ» дразнит тизером LADA XRay Cross перед Московским автосалоном

«АвтоВАЗ» дразнит тизером LADA XRay Cross перед Московским автосалоном

Сегодня, 16:43

До Московского автосалона осталось несколько дней, и «АвтоВАЗ» в преддверии выставки продолжает подогревать интерес публики к своей продукции. Накануне в интернете появился тизер серийного кросс-хэтча LADA XRay Cross.

Еще два года назад «АвтоВАЗ» показал концептуальный LADA XRay Cross, а теперь готовится серийная версия машины, которая уже через несколько дней дебютирует в рамках Московского автосалона. Накануне производитель показал тизерное изображение, демонстрирующее панель управления режимами езды новинки. Судя по визуализации, автомобиль обзавелся режимами Sport, Off-Road, езды по песку, снегу и скользким поверхностям.

Техническая составляющая у LADA XRay Cross будет такой же, как у обычного хэтчбека. То есть, автомобиль без полного привода будет оснащаться моторами 1.6 и 1.8 тягой 106 и 122 л.с., которые комплектуются 5-МКПП. Для второго мотора также предусмотрена РКПП. Есть вероятность, что XRay Cross будет доступен только с «топовой» силовой установкой.

LADA XRay Cross наделят неокрашенным пластиковым обвесом. Интерьер машины могут дополнить декоративными элементами, чтобы он отличался от салона стандартного хэтчбека.

 

 

Напомним, что «АвтоВАЗ» должен показать на Московском автосалоне порядка 15 новинок. Среди них будет серийный LADA XRay Cross и обновленное семейство Granta, в которое входят седан, лифтбек, хэтчбек, универсал и его кросс-версия.


Иван Головин
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