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| | «Разводилы в погонах»: В соцсетях рассказали о бесстыжем мошенничестве ДПС на М4 «Дон»

«Разводилы в погонах»: В соцсетях рассказали о бесстыжем мошенничестве ДПС на М4 «Дон»

Сегодня, 16:00

Водители продолжают жаловаться на «разводы» ДПС и делятся советами, как не расстаться с кровными, когда инспекторы пугают штрафами и лишением прав.

Россияне, которые путешествуют на автомобиле по трассе М4 «Дон», с возмущением рассказывают в социальных сетях о действиях сотрудников ГИБДД, жаждущих наживы. Например, один из водителей написал, что его остановили под Ростовом для проверки документов и содержимого багажника. В этот момент у инспектора «оживает» рация, и некий «майор» говорит, что автомобилист превысил скорость по пути, а также требует составления протокола на лишение прав.

В свою очередь «добрый» инспектор якобы пытается защитить водителя, но на деле тянет время, чтобы «жертва» занервничала. Некоторые в такой ситуации просят «договориться на месте».

Водители, которые просили показать видеозапись с их нарушением, сталкивались с тем, что по непонятной причине «зависал» компьютер. Сотрудники ГИБДД отпускали их, предупредив, что штраф придёт по месту жительства. Однако, разумеется, тем, кто не нарушал – ничего не приходило. 

Другой автомобилист написал, что «разводилы в погонах» остановили его при поездке в Краснодар. После стандартной проверки документов инспектор заметил, что от водителя якобы пахнет алкоголем. «Дуть в трубку» ему предложили не на посту ДПС, а за ним в крайней машине, где нет камер.

По словам автолюбителя, гаишник сказал ему дуть до сигнала, которого так и не последовало. Естественно, алкотестер показал наличие алкоголя в крови. В соцсетях посчитали такое мошенничество бесстыжим. В таком случае важно настаивать на прохождении медосвидетельствования в больнице, либо отказываться проходить проверку без факта видеофиксации.


Яна Васильева
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