«Звонили из 70-х, просили вернуть тачку»: Американцы высмеяли концепт электрокара «Калашникова»

Построенный на базе ИЖ «Комби» автомобиль показался американским пользователям «мусором из 70-х».

Российский концерн «Калашников» на днях представил новый электрокар в старой «обложке» - CV-1. Новость об «уникальном» ретромобиле быстро разошлась по миру. Не только россияне, но и американцы высмеяли концепт электрокара «Калашникова». В адрес транспорта ИЖ «Комби» посыпались самые саркастические шутки и комментарии. Американцы рекомендуют российским производителям транспорта «держаться подальше от автомобилей», назвав новое «творение» танком. «Будем надеяться, что это останется только концептом», «Теперь Калашников будет убивать не только оружием», «Эти жирные шины могут собирать электроны с поверхности дороги и заряжать батареи во время движения», «Звонили из 70-х, просили вернуть тачку», «Как это развидеть?», «Выглядит как Ford cortina mark 2», - комментируют в соцсетях несовременный вид авто американские пользователи. Некоторые фолловеры не поверили своим глазам, назвав новость шуткой и даже апокалипсисом.

“Your tanks are great, but it would be better if you stayed away from cars” says Russian customer #OnlyInRussia #Tesla #ElonMusk -- Kalashnikov takes on Tesla with retro-look electric 'supercar' https://t.co/9zSJDyOj1k pic.twitter.com/0RUePHXRXx