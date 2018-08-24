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«Звонили из 70-х, просили вернуть тачку»: Американцы высмеяли концепт электрокара «Калашникова»

Сегодня, 15:44

Построенный на базе ИЖ «Комби» автомобиль показался американским пользователям «мусором из 70-х».

 

Российский концерн «Калашников» на днях представил новый электрокар в старой «обложке» - CV-1. Новость об «уникальном» ретромобиле быстро разошлась по миру. Не только россияне, но и американцы высмеяли концепт электрокара «Калашникова». В адрес транспорта ИЖ «Комби» посыпались самые саркастические шутки и комментарии. Американцы рекомендуют российским производителям транспорта «держаться подальше от автомобилей», назвав новое «творение» танком. «Будем надеяться, что это останется только концептом», «Теперь Калашников будет убивать не только оружием», «Эти жирные шины могут собирать электроны с поверхности дороги и заряжать батареи во время движения», «Звонили из 70-х, просили вернуть тачку», «Как это развидеть?», «Выглядит как Ford cortina mark 2», - комментируют в соцсетях несовременный вид авто американские пользователи. Некоторые фолловеры не поверили своим глазам, назвав новость шуткой и даже апокалипсисом.



Российские пользователи также высмеяли дорогостоящий аналог «Жигулей», предположив, что «Калашников» объелся грибов. Электрокар назвали «убийцей» компании Tesla, отметив с иронией, что Маск испугается российского конкурента и закроет свою «контору». «ИЖ-Комби куплю с магнитофоном, пошью костюм с отливом – и в Ялту!», «Ну все, хана всем бездуховным ламборгини да феррари», - не удержались российские юзеры от насмешек в адрес концептуального электрокара.


Мирослава Донцова
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