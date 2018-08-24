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| | «Калашников» будет поставлять электрокары и электроциклы в ОАЭ

«Калашников» будет поставлять электрокары и электроциклы в ОАЭ

Сегодня, 15:25

В ОАЭ будут поставляться электрокары и электроциклы концерна «Калашников». Для этого уже подписан соответствующий документ.

Концерн «Калашников» и компания Mawarid Holding из ОАЭ подписали меморандум, на основании которого в Объединенные Арабские Эмираты будет налажен экспорт российских электрокаров и электроциклов. Об этом рассказали в пресс-центре концерна.

Подписание меморандума состоялось в рамках недавно прошедшего форума «Армия-2018». «Калашников» и Mawarid Holding будут сотрудничать в сфере продукции гражданского назначения. Подробности проекта пока не озвучиваются.

Напомним, ранее стало известно, что концерн «Калашников» может выпустить «убийцу» Tesla. Имеется в виду отечественный электрокар, который сможет соперничать на рынке с продукцией американской марки. Концерн показал прототип новинки, примечательный тем, что его создали на базе кузова ИЖ «Комби». Однако есть данные, согласно которым, в массовое производство машина отправится в другом облике.


Иван Головин
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