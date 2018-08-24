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| | Мотоциклистам не страшно: М-4 «Дон» получила единственный положительный отзыв

Мотоциклистам не страшно: М-4 «Дон» получила единственный положительный отзыв

Сегодня, 14:23

Пользователь Сети рассказал, что федеральная трасса с «дурной» репутацией не такая ужасная, если ехать на мотоцикле.

 

Рискнувший преодолеть злополучную трассу М-4 «Дон» на мотоцикле петербуржец остался доволен поездкой, о чем сообщил в соцсетях. «Дорога в ад» получила единственный положительный отзыв за все время. Оказывается, что мотоциклистам не так уж страшно ездить по М-4.

Вернувшись благополучно домой из Анапы, мотоциклист расписал подробности своей рисковой поездки по М-4«Дон». Пользователь отметил, что он потратил на путешествие 30 часов, из них 24 он проехал на мотоцикле. На сон и заправку водитель потратил всего 4 часа. Как сообщил юзер, поездка прошла успешно. «Надоедливые» фуры в левом ряду водитель объезжал справа, при этом сократив километраж «убитой» дороги. «Тошнотики» в левом ряду не мешали, добавил мотоциклист. Лосево путешественнику удалось преодолеть примерно за 13 часов. На этом участке дороги «сгущающиеся тучи» путешественников особенно были заметны. Павловск во время поездки пользователя оказался свободным. Мотоциклист отметил, что ему без проблем удалось перекусить на «страшном посту» в Цукеровой балке. В заключение автор отчета о поездке по федеральной трассе на мотоцикле пожелал всем водителям хорошей дороги.


Мирослава Донцова
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