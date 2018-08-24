Аэропорт Платов станет причиной окончательного разрушения трассы М-4 «Дон»

Соответствующий вывод был сделан неравнодушными пользователями, которые заметили объявление об объезде.

В нем говорилось, что весь подъезд грузового транспорта к аэропорту Платов, в том числе от трассы М-4 «Дон» будет ограничен вплоть до 15 ноября 2019 года. Связано это с проведением работ второго этапа строительства к аэропорту Платов. Для объезда планируется использовать трассу М-4 «Дон» или же магистраль «Дон».

Пользователей подобная перспектива весьма огорчила. Многие из них заявили о том, что строящийся подъезд к аэропорту Платов это, конечно же, хорошо, но только если он не станет причиной разрушения дорожного покрытия на М-4 «Дон» грузовыми транспортными средствами.

Недавно на просторах сети появился видеоролик, в котором озлобленный россиянин, не стесняя себя в выражениях, проклинает своих соотечественников, которые не уступили ему дорогу на М-4 «Дон». После этого видео он смог найти массу единомышленников, а также тех, кто заявил, что ему прямая дорога в актеры.

Николай Офицеров