«Бараны»: Сеть возмутил «гениальный» способ уклона от штрафов на трассе М4 «Дон»

Автомобилистов поразили «клоуны», решившие замазать грязью номера, чтобы не нахвататься штрафов от ГИБДД.

В социальной сети «ВКонтакте» в одном из сообществ, посвященных путешествиям по трассе М4 «Дон», были опубликованы фотографии автомобилей со скрытыми номерами. Водители иномарок замазали их грязью, чтобы камеры видеофиксации нарушений не определили владельцев.

Такой поступок российских автомобилистов возмутил сеть. «Герои» нашего времени...», - подписал фото автор. В комментариях под записью началось обсуждение этих «умников». Некоторые пользователи отметили, что часто встречают на трассе М4 «Дон» автомобили со скрытыми номерами.

«Не только мажут, но и заклеивают несколько цифр. От увиденного пришла в недоумение. В голове был лишь один вопрос: Откуда вы ребята, с каких глухих мест? Также удивил тот факт, что эти умники, все на дорогих иномарках, а не на тазах», - возмущенно написала москвичка.

В комментариях нашлось место и для шутников: «Только слабаки замазывают-сильные скручивают вообще». Также автомобилисты назвали водителей-нарушителей «баранами» и «клоунами».

Отметим, что это серьезное нарушение, за которое в отдельных случаях можно лишиться водительских прав. В 2018 году штраф за заклеенные или закрытые номера составляет 5 000 рублей.

Юлия Романова