Сюрпризы не закончились: Водители рассказали о «геях и их подружках» на М4 «Дон»

Автомобилисты продолжают делиться «адскими» мини-отчетами о поездке по федеральной трассе.

Поездка на юг по М4 «Дон» – настоящая пытка для водителей с многочасовыми пробками и кучей «разводил». В соцсетях российские водители ежедневно делятся опытом поездки по неблагополучной трассе, однако «сюрпризы» М4 еще не закончились. В Сети рассказали о новой проблеме на М4 «Дон» - «геях и их подружках». Так автомобилисты называют отдельную категорию водителей – обочечников. Водители, потерявшие страх и совесть, особенно взбесили некоторых путешественников. Ведь обочечники, нарушающие ПДД, провоцируют аварийные ситуации, обгоняя другие автомобили.

Пользователь назвал три категории «неприятных» водителей, которые с которыми ему пришлось столкнуться во время поездки. Обочечники-геи, подружки обочечников - автомобилисты с включенной ночью задней противотуманной фарой, а также водители-обочечники, невидящие полосу для транспондера, которые «лезут, а потом пятятся назад».

Не все пользователи согласились с третьим пунктом автора публикации, отметив, что транспондер не всегда срабатывает. Некоторые вспомнили про «наглые» фуры, мешающие движению транспорта.

Мирослава Донцова