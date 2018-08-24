Эксперты рассказали, зачем концерну «Калашников» электрокары

Автомобильные эксперты пояснили, почему концерн «Калашников» проявил интерес к выпуску электрокаров и надеется составить конкуренцию Tesla.

По словам аналитика Дмитрия Адамитова, «Калашников» хочет использовать наработки оборонно-промышленного комплекса в гражданской сфере. При этом специалист отметил, что в концерне не в полной мере ориентируются в специфике рынка.

Так, представители «Калашников» отмечали, что примером для них стали лидеры рынка электромобилей, в частности, Tesla. Однако лидерство принадлежит китайским компаниям, выпускающим по 500 000-700 000 «зелёных» машин в год. Господин Адамитов уверен, что нужно вести переговоры с китайцами, если в концерне хотят выпустить экономичный автомобиль.

В свою очередь Сергей Удалов из агентства «АВТОСТАТ» считает, что российской компании нужно обратить пристальное внимание на батареи, так как именно эта область является самой перспективной для сотрудничества.

По мнению Игоря Моржаретто, для развития этого сегмента авторынка нужно господдержка. Дело в том, что лучше всего электромобили продаются там, где действуют налоговые льготы и выгодные программы.

Напомним, концерн «Калашников» презентовал электрический прототип в кузове ИЖ-21252 «Комби». Новинка обладает мощностью в 220 кВт и запасом хода порядка 350 км.

Яна Васильева