В стиле Кардашьян: Алена Водонаева превратилась в копию американского секс-символа

Мнения

В стиле Кардашьян: Алена Водонаева превратилась в копию американского секс-символа

Розовые волосы, пышная грудь и широкие бедра напомнили фанатам образ Кардашьян.

«Любовь или бабки»: Почему Галкин до сих пор живёт со старухой-Пугачёвой

От редактора

«Любовь или бабки»: Почему Галкин до сих пор живёт со старухой-Пугачёвой

 Пара Максима Галкина и Аллы Пугачевой уже неоднократно ставилась злопыхателями под сомнение, а…

Сюжеты:

Сюрпризы не закончились: Водители рассказали о «геях и их подружках» на М4 «Дон» Наркозависимый муж Ани Лорак съехался со своей любовницей Юлия Барановская после «скачек на Галкине» очаровала фанатов своей красотой Три подбородка, усы и пуки: В Instagram нашли самый интересный аккаунт Голодная британка родила в туалете Макдональдса «Тюфяк и тряпка»: В соцсетях возмущены молчанием Шлянина об изменах Шурыгиной Рассадник педофилии: Фанатки Дианы Шурыгиной окружены извращенцами Западные СМИ назвали форум «АРМИЯ-2018» приготовлением России к войне «Калашников» объелся грибов: В сети отреагировали на «убийцу» Tesla в лице ИЖ «Комби» Эксперты: Отстающие в развитии дети меньше перебирают в еде «Кажется, что-то прифотошопил»: В Сеть попали фото голого Макса Барских «Руки-базуки в реальности»: В Сети предсказали прогресс робота-убийцы «Игорька»
| | Эксперты рассказали, зачем концерну «Калашников» электрокары

Эксперты рассказали, зачем концерну «Калашников» электрокары

Сегодня, 12:52

Автомобильные эксперты пояснили, почему концерн «Калашников» проявил интерес к выпуску электрокаров и надеется составить конкуренцию Tesla.

По словам аналитика Дмитрия Адамитова, «Калашников» хочет использовать наработки оборонно-промышленного комплекса в гражданской сфере. При этом специалист отметил, что в концерне не в полной мере ориентируются в специфике рынка.

Так, представители «Калашников» отмечали, что примером для них стали лидеры рынка электромобилей, в частности, Tesla. Однако лидерство принадлежит китайским компаниям, выпускающим по 500 000-700 000 «зелёных» машин в год. Господин Адамитов уверен, что нужно вести переговоры с китайцами, если в концерне хотят выпустить экономичный автомобиль.

В свою очередь Сергей Удалов из агентства «АВТОСТАТ» считает, что российской компании нужно обратить пристальное внимание на батареи, так как именно эта область является самой перспективной для сотрудничества.

По мнению Игоря Моржаретто, для развития этого сегмента авторынка нужно господдержка. Дело в том, что лучше всего электромобили продаются там, где действуют налоговые льготы и выгодные программы.

 

 

Напомним, концерн «Калашников» презентовал электрический прототип в кузове ИЖ-21252 «Комби». Новинка обладает мощностью в 220 кВт и запасом хода порядка 350 км.


Яна Васильева
Новости по теме
Наш ответ Илону Маску: «Калашников» показал «убийцу» Tesla на базе ИЖ «Комби»
Наш ответ Илону Маску: «Калашников» показал «убийцу» Tesla на базе ИЖ «Комби»

Концерн «Калашников» заявил о разработке электрического суперкара, который в будущем сможет соперничать на рынке с Tesla.

С чистого листа: «Калашников» создаст электрокары для восстановления собственной репутации
С чистого листа: «Калашников» создаст электрокары для восстановления собственной репутации

 Эксперты считают, «Калашников» хочет «отмыть грехи» и прекратить быть «продавцом смерти».

Эксперты оценили реальный успех «убийцы» Tesla от «Калашникова»
Эксперты оценили реальный успех «убийцы» Tesla от «Калашникова»

Представители концерна «Калашников» выступили со смелым заявлением о том, что электрокар на базе ИЖ «Комби» станет «убийцей» Tesla. Эксперты оценили реальные…

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
VladTime рекомендует
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости