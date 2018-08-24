Практически мошенничество: Назван ТОП-5 «грязных» уловок ГИБДД на М4 «Дон»

Сотрудники ДПС не только пользуются невнимательностью водителей, но и доходят до «грязных» методах наживы на путешествующих по М4 «Дон».

На трассе М4 «Дон» довольно часто ведутся ремонтные работы, что сопровождается установкой знаков, требующих снизить скорость. Довольно часто на дороге «волшебным образом» появляются такие знаки, но впереди водитель не видит ремонта, думая, что знаки попросту забыли убрать. Набирая скорость, автомобилист нарывается на «засаду» ДПС.

Также на М4 «Дон» довольно много дорожных знаков, которые очень плохо видны. Странным совпадением является тот знак, что в сотне метров от «невидимого» знака автомобилиста поджидают сотрудники дорожной полиции.

Нередки случаи, когда водителей обманывают поддельным результатом теста на алкоголь. Устройство может быть заранее прошито мошенническим ПО, либо в трубку незаметно устанавливается ватка со спиртом. Помимо этого, автомобилисты жаловались на придорожные кафе на М4 «Дон», в которых в первые блюда подливают спиртное и докладывают на ближайший пост ГАИ.

Кроме того, недобросовестные сотрудники ДПС могут остановить автомобилиста и заявить, что какое-либо нарушение было зафиксировано другим экипажем. Доверчивый водитель предлагает «решить проблему» на месте, на что и рассчитывают ДПС.

Помимо этого, нередко сотрудники ДПС поджидают водителей на путях объезда, утверждая, что по просёлочным дорогам двигаться запрещено.

Все перечисленные «грязные» уловки – практически мошенничество, считают автомобилисты. Спасением от недобросовестных полицейских может стать только внимательность и знание закона.

Васисуалий Мурчалов