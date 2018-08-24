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| | Бомбит не по-детски: Водитель с М-4 «Дон» насмешил соцсети матерной исповедью

Бомбит не по-детски: Водитель с М-4 «Дон» насмешил соцсети матерной исповедью

Сегодня, 12:04

На просторах YouTube появился забавный ролик, в котором злой россиянин проклинает соотечественников и пробки на трассах.

 

В выражении своего неудовлетворения в выражениях он не стесняется совершенно. Многие пользователи на сторонних ресурсах, которые посмотрели данное видео, заявили, что водитель с М-4 «Дон» своей матерной исповедью высказал все то, что наболело у других, хоть и применил для этого совсем не литературную речь.

«Бомбит не по-детски, но молодец! Наконец хоть кто-то говорит так, как этого заслуживает ситуация», - заявил один из пользователей. Позднее количество одобрительных комментариев существенно увеличилось.

В самом ролике водитель в грубой форме говорит о том, как сложно находится на М-4 «Дон» в пробках. Также он в шутку предполагает, что все шоферы в России, мягко выражаясь, «невоспитанные».

Когда же его уже «понесло», он начал жаловаться и на подорожание платных участков дороги, увеличившиеся цены на бензин и все то, что его не устраивает в путешествиях по знаменитому шоссе.


Николай Офицеров
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