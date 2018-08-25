GM и SAIC представили эскизы нового кроссовера Baojun

Машиностроительные гиганты GM и SAIC совместно трудятся над новым бюджетным кроссовером бренда Baojun. Накануне появились эскизы транспортного средства.

Новый бюджетный кроссовер Baojun от GM и SAIC появится в продаже в следующем году. Его «собратья» Baojun 510, 530 и 560 сейчас являются китайскими бестселлерами. Ожидается, что новый паркетник тоже будет успешно продаваться в КНР.

Название нового кроссовера не рассекречивается. Машина числится под заводским индексом CN210S. На эскизах изображена машина со смелой внешностью в стиле бренда Baojun. Можно полагать, что серийный автомобиль будет выглядеть скромнее. На набросках также заметно, что новинка имеет двухуровневую головную оптику и массивную шестиугольную радиаторную решетку. Фонари на корме новинки объединяет нынче модная вставка со светодиодами.

Ожидается, что новый кроссовер Baojun от GM и SAIC построят на шасси модели 530. Силовую линейку автомобиля представит мотор 1.5 тягой 150 л.с. с 6-МКПП или с интеллектуальной 6-РКПП iAMT. Машина получит передний привод.

Иван Головин