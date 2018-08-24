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| | «Вот это Ладище!»: В сети обсуждают изображение суперкара LADA Vesta Sport

«Вот это Ладище!»: В сети обсуждают изображение суперкара LADA Vesta Sport

Сегодня, 14:03

Автолюбители считают, что «АвтоВАЗ» не умеет обновлять модели, поэтому решили показать российскому автогиганту, как это надо делать.

Независимые дизайнеры поделились в соцсети Instagram рендерным изображением спортивного автомобиля на основе LADA Vesta. В сети обсуждают изображение суперкара, причём многим пришлась по вкусу такая машина.

Спортивная LADA Vesta с рендера получила большие воздухозаборники на капоте, накладку на передний бампер, увеличенные колёсные арки и большой задний спойлер. Автомобиль сохранил решётку радиатора в фирменной X-стилистике, но утратил характерные выштамповки на боковых частях кузова.

По словам автолюбителей, модели не помешали бы новые фары, но в остальном изображённая художниками LADA Vesta Sport выглядит куда лучше того концепта, что показал «АвтоВАЗ».  

«Вот это Ладище!!! совсем другое дело! покажите кто-нибудь ВАЗам, как делать новые авто», «Во, вот это Веста Спорт», «Весте бы фары современные и вообще красавица», – написали пользователи.

Также один из комментаторов уверен, что российскому автопроизводителю необходимо двигаться дальше и разработать автомобиль классом выше с новым собственным дизайном, а не «ещё 50 лет мусолить и этот кузов».


Яна Васильева
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