«Дорога-убийца»: В сети назвали самые опасные участки трассы М4 «Дон»

Автомобилисты советуют не испытывать судьбу и рассказали, на каких участках федеральной трассы М4 «Дон» стоит ехать предельно осторожно.

Летом немало российских автомобилистов отправляются на отдых к Черному морю на машине по М4 «Дон», однако с ростом количества транспорта на дорогах повышается риск ДТП. В сети рассказали о самых опасных в плане аварийности участках трассы.

При движении в основном направлении по федеральной автодороге М4 «Дон», проходящей через Москву, Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар и Новороссийск, по данным ГИБДД, только за июнь произошло 573 ДТП. Трасса уже получила прозвище «дороги-убийцы».

В авариях погибло 138 человек, ещё 759 были ранены, что ненамного меньше в сравнении с тем же месяцем прошлого года (574 ДТП со 142 погибшими и 800 пострадавшими) несмотря на меры, направленные на снижение аварийности.

В июне на трассе М4 «Дон» вовсе наблюдалось увеличение количества аварий с 424 до 453. В них скончались 112 человек, а 584 – получили травмы. В ГИБДД уточнили, что большинство аварий на автодороге в оба летних месяца 2018 года происходили на территории Ростовской области. За ней следуют Краснодарский край и Воронежская область.

Среди автомобилистов самыми опасными считаются участок в районе города Миллерово и около села Самарского. В ГИБДД отмечают, что в Ростовской области больше всего ДТП за два месяца лета было зафиксировано на 880-м, 937-м 1 003-м, 1 025-м, 1 032-м, 1 040-м, 1 081-м км. На территории Краснодарского края это 1 287-й, 1 298-й, 1 317-й, 1 335-й, 1 339-й, 1 382-й, 1 415-й, 1 526-й, 1 533-й км, а Воронежской области – 519-й, 523-й, 644-й, 672-й.

Автомобилисты также напомнили о необходимости не отвлекаться от дороги, соблюдать ПДД и скоростной режим, а также регулярно останавливаться для отдыха.

Яна Васильева