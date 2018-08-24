«Заднеприводным тут не место»: В сети рассказали об ужасах объезда пробок на М4 «Дон»

Часто перед водителями стоит два выбора – простоять в пробке шесть часов, либо «угробить» свою машину на объезде.

Самой проблемной пробкой долгие годы остаётся затор в районе посёлка Лосево. Если пробка начинается вблизи населенного пункта, то стоит проехать до знака 595-й километр, после чего по просёлочной дороге отправится через Бутурлиновку в город Боброво. Далее стоит воспользоваться навигатором – если затор тянется до Павловска, то возвращаться на М4 «Дон» следует на 740-м километре автодороги, а затор уже закончился, то поворот следует предпринять на 671-м километре. По теме: «Дорога-убийца»: В сети назвали самые опасные участки трассы М4 «Дон» Автомобилисты советуют не испытывать судьбу и рассказали, на каких участках федеральной трассы М4 «Дон» стоит ехать предельно осторожно.

Нередки затор и у аэропорта Платов в Ростове, где пробки могут достигать длины в 20 километров. На участке дороги большое количество «автохамов-обочечников», которые усугубляют ситуацию. В данном случае эксперты советуют ехать в Крым по объезду со стороны Таганрога.

В большинстве случаев пути объезда прокладываются по просёлочным дорогам или же попросту по лесу. Владельцам седанов и автомобилей с небольшим клиренсом стоит смириться и стоять в пробке – шанс «угробить» свой автомобиль, или же попросту «засесть» в яме и образовать ещё одну пробку, достаточно велик.

«Заднеприводным тут не место. Для объезда пробок надо ехать на внедорожнике или хотя бы на переднеприводном кроссовере» – советуют бывалые водители в соцсетях.

Васисуалий Мурчалов