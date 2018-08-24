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| | На тестах замечен «клон» нового Hyundai Santa Fe – кроссовер Haima

На тестах замечен «клон» нового Hyundai Santa Fe – кроссовер Haima

Сегодня, 10:29

Китайская Haima продолжает испытывать дорогами общего пользования новый кроссовер. В сети новинку прозвали «клоном» Hyundai Santa Fe, так как его передняя часть практически повторяет дизайн популярного «корейца».

Примечательно, что новый кроссовер от Haima сбросил почти весь камуфляж. Новинка построена на базе концепт-кара Haima SG00, представленного весной 2018 года. Компания не спешит раскрывать имя модели.

Судя по свежим шпионским фото, серийный кроссовер сохранил черты дизайна Hyundai Santa Fe. У автомобиля аналогичная радиаторная решетка и двухуровневые передние фары. Однако есть и отличия от концептуальной версии: серийная модель обзавелась видоизменёнными задними фонарями, которые уже не соединены светодиодной вставкой.

Салон кроссовера аналогичен прототипу Haima SG00. Также здесь появился «парящий» экран мультимедийной системы. Ожидается, что под капот модель получит один из трех бензиновых двигателей: 1,2-литровый 148-сильный с тремя цилиндрами, 1,5-литровый 163-сильный или 1,6-литровый 184-сильный с четырьмя цилиндрами.

 

Кроссовер выйдет на рынок в 2019 году и расположится в модельном ряду марки над Haima S5. Стоимость последнего составляет 69 800 юаней (695 000 рублей).


Юлия Романова
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