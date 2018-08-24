С чистого листа: «Калашников» создаст электрокары для восстановления собственной репутации

Эксперты считают, «Калашников» хочет «отмыть грехи» и прекратить быть «продавцом смерти».

Эксперты убеждены в том, что электрокары позволят «Калашникову» начать своё существование с «чистого листа», потому как во всем мире ее знают исключительно по производству оружия. Если обратить внимание на то, что ориентиром для бренда является Tesla Motors, можно сделать вывод, что планка ставится достаточно высокая. Тем не менее, следует посмотреть в глаза фактам.

Следует понимать специфику отечественного рынка и в этом плане следует брать пример с Китая, который выпускает по 500 – 700 тысяч электрокаров в год. В плане технического взаимодействия, убеждены эксперты, взаимодействовать следует также с китайскими специалистами, потому как совместное предприятие значительно облегчило бы выход на рынок.

Представители «Калашникова» пока не дают развернутых комментариев по этому поводу, но отмечают, что даже на Moscow Urban Forum говорили о том, что проблем на пути к выходу на мировой олимп электрокаров у России – более чем предостаточно. Особенно тяжелым является состояние отечественной компонентной базы, которая невероятно скудна, если сравнивать с западными аналогами, потому о конкурировании с Tesla говорить преждевременно.

Так или иначе, инициатива изменения своей репутации в другую сторону похвальна, тем более, когда компания не планирует отказывать от одного ремесла, в котором преуспевает, в угоду другому.

Николай Офицеров