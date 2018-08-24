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Розовые волосы, пышная грудь и широкие бедра напомнили фанатам образ Кардашьян.

Рассадник педофилии: Фанатки Дианы Шурыгиной окружены извращенцами

От редактора

Рассадник педофилии: Фанатки Дианы Шурыгиной окружены извращенцами

Малолетние поклонницы скандальной девушки подвержены повышенному вниманию взрослых мужчин.

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| | Душераздирающая история о смерти отца на М-4 «Дон» повергла в слёзы весь интернет

Душераздирающая история о смерти отца на М-4 «Дон» повергла в слёзы весь интернет

Сегодня, 09:14

Поделился ей мужчина, который совершал по работе регулярные поездки в Москву.

 

По этой причине у него на дороге появлялись привычные ритуалы и места, в которые он заглядывал подкрепиться и отдохнуть. Именно поэтому он заехал в кафетерий «Сказка», где и узнал душераздирающую историю о смерти главы семейства непосредственно на М-4 «Дон». Рассказанное им повергло в слезы весь интернет.

«Обед мне подали простой, но с ароматом заботы и домашнего тепла. В зале я был единственным посетителем. За маленьким прилавком стояла женщина в белом фартучке и бумажном кокошнике. Я не обратил особого внимания на ее лицо, но заметил, что она явно старше меня. Расплатившись за обед, я направился к двери уходить, но услышал вдруг голос за спиной, что «Сергей умер в больнице, его сбила машина, когда он выпрыгнул из кабины КамАЗа. Нет мужа, нет…», - рассказал мужчина.

От услышанного мужчина смутился и подошел поближе, заметил, что ее глаза «высушенные несчастьем», заметил, что они не мигают, «будто мертвы».

Дочери женщина решила ничего не говорить, чтобы думала, что папа в рейсе. Мужчину настолько разжалобила женщина за прилавком, что он, увидев на прилавке, огромную коробку конфет выложил за нее «заначку», которую планировал пропить с друзьями. Женщину он попросил передать, что «от папы».


Николай Офицеров
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