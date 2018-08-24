«Магическую» парковку половины автомобиля засняли на улице Воронежа

На одной из улиц города местные жители стали свидетелями необычной картины – у дома была припаркована половина автомобиля.

В Воронеже на улице Ростовской местный житель Андрей сфотографировал необычный способ парковки. На снимке видно, что заднюю часть машины «припарковали» у дома, в то время как передняя её часть «застряла в текстурах».

Фото попало в сеть, где вызвало бурное обсуждение. Автор назвал снимок «парковкой Гарри Поттера» с отсылкой на волшебника, который проходил сквозь стены.

Некоторые пользователи не поверили, что это реальная фотография, и предположили, что автор злоупотребляет фотошопом. Однако на самом деле снимок вполне реален.

Предполагается, что отрезанная задняя часть автомобиля Daewoo Nexia служит для привлечения в магазин автозапчастей, который находится в том же доме.

Юлия Романова