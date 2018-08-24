Chery дала гарантию в 1 000 000 км пробега на кроссовер Chery Tiggo 3

Компания Chery запустила в России программу «1 000 000 км уверенности», которая предусматривает гарантию на бюджетные авто в миллионный пробег. Отметим, что это уникальное предложение на российском рынке.

Китайские автомобилестроители удивили опытных водителей, которые считают современные двигатели «одноразовыми» и с грустью вспоминают старые двигатели от Nissan, Toyota и Mercedes-Benz . Компания Chery решила дать гарантию в 1 000 000 км пробега на 1,6-литровый атмосферный агрегат Acteco серии SQRE4G16 с отдачей в 126 лошадиных сил. Именно таким «атмосферником» оснащается самая популярная в РФ модель бренда - бюджетный кроссовер Chery Tiggo 3.

Мотор, созданный в сотрудничестве с австрийскими специалистами из AVL, получил головку блока из алюминия и чугунный блок цилиндров. Силовой агрегат имеет довольно простую конструкцию с четырьмя клапанами, раздельными катушками зажигания и двумя распредвалами.

Стоит отметить, что в течение всего миллионного пробега клиентам Chery нужно будет проходить техобслуживание только у «официалом» и строго следовать регламенту. Кроме того, гарантия на остальные узлы и агрегаты, как и раньше, не превышает пяти лет или отметки в 150 000 км на одометре.

Яна Васильева