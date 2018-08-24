В стиле Кардашьян: Алена Водонаева превратилась в копию американского секс-символа

Мнения

В стиле Кардашьян: Алена Водонаева превратилась в копию американского секс-символа

Розовые волосы, пышная грудь и широкие бедра напомнили фанатам образ Кардашьян.

Рассадник педофилии: Фанатки Дианы Шурыгиной окружены извращенцами

От редактора

Рассадник педофилии: Фанатки Дианы Шурыгиной окружены извращенцами

Малолетние поклонницы скандальной девушки подвержены повышенному вниманию взрослых мужчин.

Сюжеты:

«Тюфяк и тряпка»: В соцсетях возмущены молчанием Шлянина об изменах Шурыгиной Рассадник педофилии: Фанатки Дианы Шурыгиной окружены извращенцами Западные СМИ назвали форум «АРМИЯ-2018» приготовлением России к войне «Калашников» объелся грибов: В сети отреагировали на «убийцу» Tesla в лице ИЖ «Комби» Эксперты: Отстающие в развитии дети меньше перебирают в еде «Кажется, что-то прифотошопил»: В Сеть попали фото голого Макса Барских «Руки-базуки в реальности»: В Сети предсказали прогресс робота-убийцы «Игорька» «Брексит» заставит мужчин Великобритании массово стать донорами спермы Журнал Forbes назвал актера с самыми высокими доходами Сбежала от пенсионера: Бывшая жена Ивана Краско дала первый комментарий после развода Ходячие антирекламы: Бузову, Собчак и Бородину высмеяли за одновременное одобрение пенсионной реформы «Детский сад»: В Сети раскритиковали зажигательный танец Ефременковой и Кучерова
| | Chery дала гарантию в 1 000 000 км пробега на кроссовер Chery Tiggo 3

Chery дала гарантию в 1 000 000 км пробега на кроссовер Chery Tiggo 3

Сегодня, 08:13

Компания Chery запустила в России программу «1 000 000 км уверенности», которая предусматривает гарантию на бюджетные авто в миллионный пробег. Отметим, что это уникальное предложение на российском рынке.

Китайские автомобилестроители удивили опытных водителей, которые считают современные двигатели «одноразовыми» и с грустью вспоминают старые двигатели от Nissan, Toyota и Mercedes-Benz . Компания Chery решила дать гарантию в 1 000 000 км пробега на 1,6-литровый атмосферный агрегат Acteco серии SQRE4G16 с отдачей в 126 лошадиных сил. Именно таким «атмосферником» оснащается самая популярная в РФ модель бренда - бюджетный кроссовер Chery Tiggo 3.
Мотор, созданный в сотрудничестве с австрийскими специалистами из AVL, получил головку блока из алюминия и чугунный блок цилиндров. Силовой агрегат имеет довольно простую конструкцию с четырьмя клапанами, раздельными катушками зажигания и двумя распредвалами.

Стоит отметить, что в течение всего миллионного пробега клиентам Chery нужно будет проходить техобслуживание только у «официалом» и строго следовать регламенту. Кроме того, гарантия на остальные узлы и агрегаты, как и раньше, не превышает пяти лет или отметки в 150 000 км на одометре.


Яна Васильева
Новости по теме
Компания Chery представила обновленный Tiggo 5x
Компания Chery представила обновленный Tiggo 5x

Tiggo 5x китайская компания обновила, взяв за основу дизайн Tiggo 8. Необновленная версия на китайском рынке появилась еще осенью 2017 года.

Chery показала россиянам новые кроссоверы Tiggо 4 и Tiggо 7
Chery показала россиянам новые кроссоверы Tiggо 4 и Tiggо 7

Китайский автопроизводитель Chery устроил пробег кросоверов в России. В заезде участвовало две модели, продажи которых стартуют только в этом году – Chery…

До России добрался кроссовер Chery Tiggo 3 в особой версии Limited
До России добрался кроссовер Chery Tiggo 3 в особой версии Limited

На российском авторынке стартовал приём заявок на новую спецверсию кроссовера Tiggo 3 – Limited. Как сообщает пресс-служба китайского бренда, всего планируется…

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
VladTime рекомендует
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости