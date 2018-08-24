Эксперты оценили реальный успех «убийцы» Tesla от «Калашникова»

Представители концерна «Калашников» выступили со смелым заявлением о том, что электрокар на базе ИЖ «Комби» станет «убийцей» Tesla. Эксперты оценили реальные шансы российского авто на успех.

На форуме «Армия-2018» дебютировал прототип электромобиля СV-1 от концерна «Калашников». Основой для машины стал Иж-21252 «Комби», что специалисты называют не самой удачной, хотя и патриотичной идеей.

В концерне пообещали выпустить быстрый суперкар, способный конкурировать с Tesla, однако без изменения формы кузова и улучшения аэродинамики этого невозможно добиться. В свою очередь новая Tesla Model 3 является одним из самых обтекаемых авто в мире с коэффициентом лобового сопротивления всего в 0,23.

О будущем российском «суперкаре» с электромотором известно не так много. Одной из оригинальных наработок, использованных в прототипе, стала быстродействующая система управления элементами питания, которая предназначена для контроля данных элементов и процесса зарядки. Система позволяет достигать 2 000 А (в перспективе 3 000 А).

Ёмкость батареи равна 90 кВт/ч, запас хода концепта СV-1 составляет 350 км. Базовый вариант Tesla Model 3 с аккумулятором на 60 кВт/ч способен проехать до 355 км без подзарядки, а более дорогая версия (85 кВт/ч) – до 500 км.

Эксперты сделали вывод, что российскому электрокару конкуренция с Tesla не по зубам. Детище «Калашникова» уже проигрывает самой простой и дешевой модели компании Илона Маска – Tesla Model 3, не говоря уже о более мощных электромобилях.

Кроме того, российские разработчики электротранспорта и систем беспилотного управления отмечают крайне бедную базу отечественных комплектующих. Из-за этого компаниям приходится закупать современное оборудование за рубежом.

Яна Васильева