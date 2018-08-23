«Калашников» объелся грибов: В сети отреагировали на «убийцу» Tesla в лице ИЖ «Комби»

Пользователи высмеивают концептуальный электрокар от российского концерна.

Российский концерн «Калашников» показал новый электрокар, который позиционировали как убийцу» Tesla в том смысле, что он представляет серьезную конкуренцию для бренда Илона Маска. При этом новые технологии почему-то решили воплотить в старой «обложке», то есть в ретромобиле ИЖ «Комби».

В сети моментально отреагировали на неожиданную новинку от концерна. В соцсети Twitter появилось предположение об источнике вдохновения концерна - «Калашников» объелся грибов, и грибы были отличные. Пользователи высмеивают несовременный вид авто, удивляясь тому, кто захочет покупать и кататься на дорогостоящем аналоге «Жигулей».

"Калашников" объелся грибов полным составом и объявил о разработке конкурента Теслы. Да, это Иж-Комби. Да, грибы отличные. pic.twitter.com/CI5pypbRYf — Экономика РФ (@PutinsEconomy) August 23, 2018

Многие комментаторы иронизируют, что когда Маск увидит своего российского конкурента, то либо закроет свою «жалкую контору», либо сойдет с ума. Даже сочинили стихи об этом: «Кузов шикарный, мягкие кресла, чудо-колёса и новая краска, вот и отмучилась старая Tesla, кончено всё для Илона Маска».

Появились и такие твитты: «ИЖ-Комби куплю с магнитофоном, пошью костюм с отливом – и в Ялту!», «Киберпанк который мы заслужили», «Так там внизу лобового стекла заборник воздуха стоит, чтобы печка лучше работала. Не удивлюсь если они еще и крышку бензобака забыли убрать», «Ну все, хана всем бездуховным ламборгини да феррари», «Да мы тут уже Элона нашего Маска валерианкой отпаиваем…», «Всё вроде с виду в шоколаде. Но если внюхаться, то – нет».