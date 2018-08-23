В стиле Кардашьян: Алена Водонаева превратилась в копию американского секс-символа

Мнения

В стиле Кардашьян: Алена Водонаева превратилась в копию американского секс-символа

Розовые волосы, пышная грудь и широкие бедра напомнили фанатам образ Кардашьян.

Рассадник педофилии: Фанатки Дианы Шурыгиной окружены извращенцами

От редактора

Рассадник педофилии: Фанатки Дианы Шурыгиной окружены извращенцами

Малолетние поклонницы скандальной девушки подвержены повышенному вниманию взрослых мужчин.

Сюжеты:

Рассадник педофилии: Фанатки Дианы Шурыгиной окружены извращенцами Западные СМИ назвали форум «АРМИЯ-2018» приготовлением России к войне «Калашников» объелся грибов: В сети отреагировали на «убийцу» Tesla в лице ИЖ «Комби» Эксперты: Отстающие в развитии дети меньше перебирают в еде «Кажется, что-то прифотошопил»: В Сеть попали фото голого Макса Барских «Руки-базуки в реальности»: В Сети предсказали прогресс робота-убийцы «Игорька» «Брексит» заставит мужчин Великобритании массово стать донорами спермы Журнал Forbes назвал актера с самыми высокими доходами Сбежала от пенсионера: Бывшая жена Ивана Краско дала первый комментарий после развода Ходячие антирекламы: Бузову, Собчак и Бородину высмеяли за одновременное одобрение пенсионной реформы «Детский сад»: В Сети раскритиковали зажигательный танец Ефременковой и Кучерова Анфиса Чехова рассказала, как бросила скупого англичанина
| | «Калашников» объелся грибов: В сети отреагировали на «убийцу» Tesla в лице ИЖ «Комби»

«Калашников» объелся грибов: В сети отреагировали на «убийцу» Tesla в лице ИЖ «Комби»

Сегодня, 21:41

Пользователи высмеивают концептуальный электрокар от российского концерна.

Российский концерн «Калашников» показал новый электрокар, который позиционировали как убийцу» Tesla в том смысле, что он представляет серьезную конкуренцию для бренда Илона Маска. При этом новые технологии почему-то решили воплотить в старой «обложке», то есть в ретромобиле ИЖ «Комби».

В сети моментально отреагировали на неожиданную новинку от концерна. В соцсети Twitter появилось предположение об источнике вдохновения концерна - «Калашников» объелся грибов, и грибы были отличные. Пользователи высмеивают несовременный вид авто, удивляясь тому, кто захочет покупать и кататься на дорогостоящем аналоге «Жигулей».

Многие комментаторы иронизируют, что когда Маск увидит своего российского конкурента, то либо закроет свою «жалкую контору», либо сойдет с ума. Даже сочинили стихи об этом: «Кузов шикарный, мягкие кресла, чудо-колёса и новая краска, вот и отмучилась старая Tesla, кончено всё для Илона Маска».

Появились и такие твитты: «ИЖ-Комби куплю с магнитофоном, пошью костюм с отливом – и в Ялту!», «Киберпанк который мы заслужили», «Так там внизу лобового стекла заборник воздуха стоит, чтобы печка лучше работала. Не удивлюсь если они еще и крышку бензобака забыли убрать», «Ну все, хана всем бездуховным ламборгини да феррари», «Да мы тут уже Элона нашего Маска валерианкой отпаиваем…», «Всё вроде с виду в шоколаде. Но если внюхаться, то – нет».


Новости по теме
Наш ответ Илону Маску: «Калашников» показал «убийцу» Tesla на базе ИЖ «Комби»
Наш ответ Илону Маску: «Калашников» показал «убийцу» Tesla на базе ИЖ «Комби»

Концерн «Калашников» заявил о разработке электрического суперкара, который в будущем сможет соперничать на рынке с Tesla.

Концерн
Концерн "Калашников" презентовал электромотицикл, электрокар и робота

Российский концерн «Калашников» показал несколько новых разработок, среди которых управляемый робот, полностью электрический мотоцикл ии электрокар. Новинки…

Концерн «Калашников» запустит в серийное производство пистолет Лебедева
Концерн «Калашников» запустит в серийное производство пистолет Лебедева

Официальные представители концерна «Калашников» заявили о том, что силами «Ижевского механического завода» вскоре будет инициировано производство нового…

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
VladTime рекомендует
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости